Нидерланды. Новость

Football.ua представляет анонс ближайшего тура Эредивизи.

Фейенорд на прошлой неделе добыл важнейшую победу над Твенте. Нельзя сказать, что лидерам турнирной таблицы она далась легко, но Фейенорд сумел использовать свои шансы, в отличие от соперника. Гронинген сейчас далеко не в том состоянии, чтобы доставить проблемы роттердамскому клубу, даже несмотря на шестиматчевую серию без поражений. Так что от Фейенорда можно смело ожидать уверенной домашней победы в несколько мячей.

Матч Херенвена и АЗ обещает быть самым интересным в 22-м туре. Обе команды, еще не так давно соперничавшие за четвертую строчку, в последних турах сдали, пропустив вперед Утрехт и Витесс, но очное противостояние все еще многое решает и может в итоге оказаться ключевым в борьбе за еврокубковое место. Фризам не поможет ключевой игрок Сэм Ларссон, но и у АЗ отсутствует Рон Влаар, а посреди следующей недели алкмаарцев ждет сложнейший матч с Лионом. Явного фаворита нет, но если Херенвен придет в себя и покажет игру хотя бы двухмесячной давности, то на домашней арене команда Стреппела должна взять свое.

О встрече Аякса со Спартой долго рассуждать не приходится. На следующей неделе амстердамцев тоже ждет Лига Европы, но учитывая печальный кубковый опыт со вторым составом, Бош вряд ли станет экспериментировать со стартовой одиннадцаткой — ключевые игроки, скорее всего, уйдут отдыхать уже после первого тайма, а к тому времени исход игры должен быть решен.

ПСВ и Утрехт недавно стали соседями в турнирной таблице. В то время, как команда Коку все никак не выберется с третьей строчки, Утрехт сменил Херенвен на четвертой. Перестрелка ПСВ с Фризами окончилась красочной победой хозяев на последних минутах, и воскресный матч обещает быть не менее интересным. Оба противника набрали отличную форму: ПСВ стабильно много забивает, Утрехт хорошо защищается и держит результат (в последних семи матчах команда тен Хага пропустила всего два гола). На победу гостей вряд ли стоит надеяться, а вот ничья кажется не менее вероятным исходом, чем победа ПСВ.

Интересные факты:

— Ден Хааг уволил Желько Петровича, на его место назначен бывший полузащитник Аистов Альфонс Гронендейк;

— Утрехт всего дважды побеждал на поле ПСВ в Эредивизи, но в последний это случилось в прошлогоднем матче;

— ПСВ забил 12 мячей в последних четырех поединках.

Зволле — Неймеген

Пятница, 10 февраля. Эйсселделта (Зволле), 21:00

Главный арбитр: Йерон Маншот

Личные встречи (на поле Зволле): +10=7-4, 27-23

Не сыграют: ван де Паверт, Нейланд, Деккер — Гмайнер, Офосу

Хераклес — Рода

Суббота, 11 февраля. Полман (Алмело), 19:30

Главный арбитр: Бйорн Кейперс

Личные встречи: +7=4-3, 25-23

Не сыграют: Брюкерс, Вуйчевич, Фледдерус, Агбалян — Черч

Гоу Эхед Иглз — Ден Хааг

Суббота, 11 февраля. Де Аделаарсхорст (Девентер), 20:45

Главный арбитр: Эд Янссен

Личные встречи: +8=5-13, 59-44

Не сыграют: Ламбоой, Дамен, Маатсен, Давид — Мейерс, Кастанеер, Янсен

Фейенорд — Гронинген

Суббота, 11 февраля. Де Кейп (Роттердам), 20:45

Главный арбитр: Сердар Гозюбююк

Личные встречи: +27=9-3, 97-41

Не сыграют: ван Беек — Хиарией, ван Веерт

Витесс — Виллем II

Суббота, 11 февраля. ГелреДоме (Арнем), 21:45

Главный арбитр: Мартин ван ден Керкхоф

Личные встречи: +28=5-8, 81-39

Не сыграют: Огбече, Хееркенс, Оджо (все — Виллем)

Эксельсиор — Твенте

Воскресенье, 12 февраля. Вудестейн (Роттердам), 13:30

Главный арбитр: Данни Маккели

Личные встречи: +5=8-7, 23-26

Не сыграют: Дрост, Аргхус — Стевенс

Аякс — Спарта

Воскресенье, 12 февраля. АренА (Амстердам), 15:30

Главный арбитр: Пол ван Бокел

Личные встречи: +40=10-5, 161-39

Не сыграют: де Лигт, Клемент — Броньо

Херенвен — АЗ

Воскресенье, 12 февраля. Абе Ленстра (Херенвен), 15:30

Главный арбитр: Бас Нейхейс

Личные встречи: +15=3-8, 58-44

Не сыграют: Схаарс, Веерман, Ларссон — Влаар

ПСВ — Утрехт

Воскресенье, 12 февраля. Филипс (Эйндховен), 17:45

Главный арбитр: Деннис Хиглер

Личные встречи: +43=6-2, 144-30

Не сыграют: Локадия — Руйтер, Браафхейд, Штридер