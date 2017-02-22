Нидерланды. Новость
Полузащитник Аякса Лассе Шене будет защищать цвета клуба до 2019 года.
Лассе Шене, twitter.com/AFCAjax
22 февраля 2017, 16:37
Шене перешел в Аякс в 2012 году из НЕКа.
Официальный твиттер Аякса сообщил, что 30-летний полузащитник сборной Дании продлил контракт с клубом до 2019 года.
В нынешнем сезоне Лассе сыграл 18 матчей в Эредивизи, отметившись в них 5 голами и 4 ассистами.
На счету хавбека 27 матчей и 3 гола за сборную Дании.
После 23 туров Аякс идет на 2-м месте в чемпионате Нидерландов, уступая 5 очков Фейенорду.