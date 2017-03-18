Нидерланды. Новость
Украинский полузащитник Александр Зинченко сыграл за молодежный состав ПСВ.
Зинченко отметился ассистом, Getty Images
18 марта 2017, 11:45
Полузащитник ПСВ Александр Зинченко отметился голевой передачей в матче молодежного состава.
Юные футболисты ПСВ выступают во втором дивизионе и в матче чемпионата крупно победили Хелмонд Спорт (3:0). Первый гол был забит при непосредственном участии Зинченко, который отдал голевую передачу на своего партнера.
Украинский футболист вышел в стартовом составе, но был заменен на 71-й минуте матча.
Стоит отметить, что Зинченко вошел в окончательный список игроков сборной Украины на матч с Хорватией.