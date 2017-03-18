Нидерланды. Новость

Украинский полузащитник Александр Зинченко сыграл за молодежный состав ПСВ.

Полузащитник ПСВ Александр Зинченко отметился голевой передачей в матче молодежного состава.

Юные футболисты ПСВ выступают во втором дивизионе и в матче чемпионата крупно победили Хелмонд Спорт (3:0). Первый гол был забит при непосредственном участии Зинченко, который отдал голевую передачу на своего партнера.

Украинский футболист вышел в стартовом составе, но был заменен на 71-й минуте матча.

Стоит отметить, что Зинченко вошел в окончательный список игроков сборной Украины на матч с Хорватией.