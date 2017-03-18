ЧМ-2018. Отбор

Стал известен список игроков сборной Украины, которые смогут принять участие в отборочном матче ЧМ-2018 против Хорватии.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав, который отправится в Австрию на подготовительный сбор перед матчем против сборной Хорватии.

Из расширенного списка, состоящего из 35 футболистов, тренер выбрал 27 футболистов, которые смогут принять участие в важном матче.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Никита Шевченко (Шахтер), Денис Бойко (Малага, Испания);

Защитники: Александр Кучер (Шахтер), Ярослав Ракицкий (Шахтер), Иван Ордец (Шахтер), Богдан Бутко (Шахтер), Сергей Кривцов (Шахтер), Артем Федецкий (Дармштадт, Германия), Николай Морозюк (Динамо), Николай Матвиенко (Карпаты);

Полузащитники: Тарас Степаненко (Шахтер), Максим Малышев (Шахтер), Виктор Коваленко (Шахтер), Андрей Ярмоленко (Динамо), Сергей Сидорчук (Динамо), Виктор Цыганков (Динамо), Руслан Ротань (Днепр), Александр Зинченко (ПСВ, Голландия), Иван Петряк (Заря), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия);

Нападающие: Артем Беседин (Динамо), Артем Кравец (Гранада, Испания), Роман Зозуля (Бетис, Испания), Евгений Селезнев (Карабюкспор, Турция).

Стоит отметить, что не вошли в окончательную заявку вратари Алексей Шевченко и Артур Рудько, защитник Никита Бурда, полузащитники Виталий Буяльский, Денис Гармаш и Вадим Шепелев и нападающий Роман Яремчук.

Поединок между сборными Хорватии и Украины состоится 24 марта в Загребе.