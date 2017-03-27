Нидерланды. Новость

Франк де Бур не заинтересован в работе со сборной Нидерландов, заявил агент тренера.

После поражения от Болгарии (0:2) руководство сборной Нидерландов решило уволить главного тренера Данни Блинда.

Де Бура, который сыграл за сборную Нидерландов рекордные 112 матчей, называли одним из претендентов на вакантную должность.

Но его представитель Гвидо Альберс заявил: "Нет, Франк не будет новым тренером сборной. Он очень хочет вернуться к клубной работе".

Последним местом работы де Бура был миланский Интер, из которого он был уволен в начале ноября прошлого года из-за неудовлетворительных результатов.