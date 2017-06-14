Нидерланды. Новость
Бывший спортивный директор ПСЖ Патрик Клюйверт не захотел возглавить тульский Арсенал.
Патрик Клюйверт, Getty Images
14 июня 2017, 17:22
В данный момент голландский специалист планирует продолжить тренерскую карьеру, при этом Клюйверт уже получил предложения от нескольких клубов.
Как сообщает De Telegraaf, среди них был и "весьма заманчивый" вариант с Арсеналом из Тулы, от которого Патрик вежливо отказался.
По слухам, Клюйверт может возглавить молодежную команду Аякса, или же поработать в другом клубе из чемпионата Нидерландов.
Ранее Патрик занимал должность помощника тренера в клубах НЕК Нейменген и АЗ Алкмаар, а также был наставником национальной сборной Голландии.