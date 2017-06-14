Нидерланды. Новость

Бывший спортивный директор ПСЖ Патрик Клюйверт не захотел возглавить тульский Арсенал.

В данный момент голландский специалист планирует продолжить тренерскую карьеру, при этом Клюйверт уже получил предложения от нескольких клубов.

Как сообщает De Telegraaf, среди них был и "весьма заманчивый" вариант с Арсеналом из Тулы, от которого Патрик вежливо отказался.

По слухам, Клюйверт может возглавить молодежную команду Аякса, или же поработать в другом клубе из чемпионата Нидерландов.

Ранее Патрик занимал должность помощника тренера в клубах НЕК Нейменген и АЗ Алкмаар, а также был наставником национальной сборной Голландии.