Россия

Полузащитник Зенита Аксель Витсель продолжит свою карьеру в Китае.

Как сообщает официальный сайт Зенита, российский клуб достиг соглашения с Тяньцзинь Сунцзян о переходе Витселя.

Финансовые детали сделки не сообщаются, однако вчера была информация, что в Китае бельгиец заработает за 3 года 75 миллионов евро.

Витсель выступал за Зенит с 2012 года. Всего на его счету 180 матчей, 22 гола и 13 результативных передач.

Отметим, что летом Витсель был крайне близок к переходу в Ювентус, однако сделка не состоялась из-за нежелания Зенита продавать игрока.