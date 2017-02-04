Испания

Сельта завтра может не сыграть против Реала из-за непогоды.

тем временем в Виго, www.atlantico.net

тем временем в Виго, www.atlantico.net

Marca пишет, что матч наверняка перенесут из-за штормов в Галисии.

Напомним, что матч между Депортиво и Бетисом в соседней Ла-Корунье вчера перенесли из-за сильного ветра (150 км/час). Из-за стихии даже пострадал стадион Депора. Пострадал также и стадион Сельты Балаидос.

Мэр Виго Абель Кабальеро уже заявил, что играть завтра в 21:45 будет практически невозможно.

Ла Лига должна еще официально подтвердить отмену встречи.

Реал сейчас занимает первое место, имея 46 очков, а Сельта находится на девятой строчке с 30-ю очками.