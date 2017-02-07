Испания

Украинский нападающий Роман Зозуля решил продолжить выступления за Бетис.

Телеканала Футбол 1 сообщает, что Зозуля принял решение остаться в Бетисе и не возвращаться в Райо Вальекано.

Сегодня у Зозули будет еще ряд встреч, но он вряд ли изменит свое решение.

Это означает, что Роман рискует попрощаться с матчами за клуб до конца текущего сезона.

Зозуля зимой пополнил ряды Райо на правах аренды. Фанаты клуба были против этого перехода, но он все же состоялся. Тем не менее, на следующий день Райо вернул Романа обратно в Бетис, так как болельшики не могли смириться с переходом.

Проблема заключается для фанатов в том, что они считают Романа неонацистом из-за его фото с портретом Степана Бандеры, футболки с гербом Украины и поддержки украинской армии.

Зозуля пытался объяснить болельщикам, что на самом деле не является неонацистом, однако это не увенчалось успехом.

В активе Зозули 6 матчей в Примере, но лишь 1 выход в стартовом составе. Всего он провел на поле 150 минут.