Испания

Райо Вальекано не намерено платить заработную плату нападающему Роману Зозуле, если он не станет выступать за команду.

Ранее сообщалось, что Зозуля принял решение не возвращаться в Райо Вальекано. Таким образом, игрок до конца сезона останется без игровой практики, ведь по ходу сезона он был заявлен за три команды.

При этом украинец продолжит оставаться игроком именно Райо Вальекано. Как информирует издание AS, Райо не намерено платить заработную плату Роману, если он не будет выступать за команду.

Напомним, что Зозуля покинул Райо Вальекано из-за агрессии фанатов Пчел, которые обвинили Романа в неонацизме из-за его фото с портретом Степана Бандеры, футболки с гербом Украины и поддержки украинской армии.

В текущем сезоне Зозуля провел за Бетис 6 матчей в чемпионате Испании.