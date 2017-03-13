Испания

Мадридский Реал стал первым в истории клубом, который забил в 48 матчах подряд.

Мадридский Реал побил немало рекордов в этом сезоне. Матч с Бетисом в очередной раз переписал достижения клуба.

Гол Криштиану Роналду в матче с Бетисом продлил голевую серию испанского гранда до 48 матчей. Таким образом, Реал стал первым в истории клубом с такой длинной серией голевых матчей.

Предыдущее достижение было установлено Бенфикой. Португальцы забивали 47 матчей подряд с декабря 1963 по январь 1965 года.

В последний раз Реал уходил с поля без забитых голов 26 апреля 2016 года, когда Манчестер Сити сыграл в нулевую ничью с мадридцами.

Начало серии положила победа над Реал Сосьедадом со счетом 1:0. Начиная с этого матча, Реал 48 игр подряд забивал голы своим соперникам.

Напомним, что мадридский Реал одержал волевую победу в домашнем матче с Бетисом и вернулся на первое место в чемпионате.