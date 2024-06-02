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Football.ua спільно з партнером, компанією Pinnacle, розповідає про головні футбольні події червня 2024 року.

Черговий сезон великого клубного футболу залишився позаду. Але цього року в нас просто не буде часу на перепочинок! Головна подія літа в світі європейського футболу — чемпіонат Європи-2024 вже незабаром розпочнеться, тож час дивитись, що нам готує цей міжнародний форум.

Football.ua традиційно представляє вашій увазі список головних подій, які відбудуться у червні 2024 року.

14 червня. Німеччина — Шотландія

На Євро експерименти трапляються нечасто — господарі своїм матчем відкриватимуть домашній турнір, і одразу ж потрапляють на дуже непросто суперника. Це вже не Коста-Рика, як у 2006, а грізна Шотландія, яка наробила такого шуму в кваліфікаційній групі з Іспанією та Норвегією, що всі досі про це говорять.

"Тартанова армія" вже здобула чимало досвіду участі у великих матчах, проте значних успіхів у фінальній частині від неї майже ніхто, окрім дуже пристрасних фанатів, не очікує. А тут ще й група така, що кожен утрачений заліковий бал буде на вагу золота. Швейцарія та Угорщина не дадуть перевести подих, до чого має бути готовий колектив Стіва Кларка. Та й підопічні Юліана Нагельсманна теж, бо від них з тріумфального чемпіонату світу-2014 гідних виступів ми й не бачили.

За версією Pinnacle, Німеччина має значно більше шансів на перемогу: вона оцінюється коефіцієнтом 1.27, а перемога Шотландії — 11.05. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 5.87.

17 червня. Румунія — Україна

Команда Сергія Реброва стартує на Євро з матчу проти географічних сусідів. І пригадуючи те, як нам важко давались початкові протистояння на турнірі номінально 2020 року, то й цього разу великий ризик потрапити в схожу ситуацію. Бонусом, хіба що, буде товариська гра проти Молдови за тиждень до цього, бо там, як знаєте, менталітет не далеко пішов від більшої за площею країни.

Розклади на турнір для нашої команди хороші, розклад матчів — теж, робочий, склад — бойовий, настій — так само. Здавалося б, що може піти не так. Та багато чого, насправді. У групі в нас так само присутні Словаччина та Бельгія, які добре розумію, хто в них головний конкурент у боротьбі за місце в плей-оф, тож кожна наша похибка піде на користь суперникам. Румунам — у тому числі, бо в них також зібрався доволі цікавий склад виконавців.

За версією Pinnacle, Україна має більше шансів на перемогу: вона оцінюється коефіцієнтом 2.05, а перемога Румунії — 3.81. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.44.

20 червня. Данія — Англія

Збірна Англії — головний фаворит турніру. Франція, Італія, Португалія, Іспанія та Німеччина з цим рішуче не погоджуються, але англійцям на те байдуже. It’s coming home знову з нами, і все таке інше. Жереб відверто допоміг "трьом левам" у плані боротьби на груповому етапі. Квартет із Словенією, Данією та Сербією виглядає цікаво, але тільки до того моменту, як команда Гарета Саутгейта набере своїх шість залікових балів.

А щоб цього не стало, то вже Данія має докладати зусиль у першу чергу та покладатись, що Сербія на початку турніру забере в англійців чимало сил. Хоча там у фіналістів попереднього турніру такий резерв за прізвищами, що хто б не грав — одразу стає претендентом на перемогу в турнірі. Саутгейт ще й почув уболівальників, не покликавши до лав національної команди Гендерсона, Стерлінга та Рашфорда, наприклад. Напевно, збирається все ж таки дотискати перемогу.

За версією Pinnacle, Англія має більше шансів на перемогу: вона оцінюється коефіцієнтом 1.60, а перемога Данії — 5.47. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.91.

20 червня. Іспанія — Італія

А тут у нас уже дійсно велика афіша, гідна одразу фінального протистояння. У групі B узагалі дуже спекотно, бо там зібрались країни південної кліматичної зони Європи, і навіть Албанія не справляє враження зайвої на цьому святі. Хорватія — тим паче. Але всі чекають на дуель саме Іспанії проти Італії, бо тут чинному чемпіону Європи доведеться доводити нам, що та дуже спірна нічия проти України була цілком заслуженим результатом.

І навіть важко сказати, хто буде більш стомлений після першого туру в цій парі, бо італійцям грати проти албанців, а іспанцям — проти хорватів, тож можливий і такий розвиток подій, коли для когось із пари грандів ця гра може стати останньою значущою на турнірі. Цього не може допустити ні колектив Лучано Спаллетті, ані команда Луїса де ла Фуенте. А отже буде гаряче Гельзенкірхені, навіть без спекотної погоди довкола.

За версією Pinnacle, Іспанія має більше шансів на перемогу: вона оцінюється коефіцієнтом 2.28, а перемога Італії — 3.22. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.28.

21 червня. Словаччина — Україна

Матч другого туру повністю залежатиме від того, як його учасники завершуватимуть перший ігровий день. Суто на папері, наші суперники мають бути слабшими за Бельгію, проти якою гратимуть представники Словаччини. А як буде вже за ходом самої гри — побачимо. У будь-якому випадку, якщо й вирішувати завдання з виходу з квартету без поглядів на всі боки довкола себе, то вже за підсумками перших двох турів.

Команда Сергія Реброва справляє враження, що добре розуміє цю стратегію турніру, тож хоч через це перейматись не доводиться. Інша справа — суперники також не сидітимуть, склавши руки. І якщо брати за прізвищами та представництвом європейських клубів, то Словаччина виглядає дуже потужно, як для традиційного "середняка" європейського футболу. Тут і досвід, і молодість, і клубні зв’язки присутні. Та й тренер у них, Франческо Кальцона, може вигадати щось цікаве. Як завершилась наша остання зустріч у 2018 — краще завий раз не згадувати (там уже було погано).

За версією Pinnacle, Україна має більше шансів на перемогу: вона оцінюється коефіцієнтом 1.95, а перемога Словаччини — 4.01. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.40.

21 червня. Нідерланди — Франція

Схоже, що другий тур на прийдешньому турнірі стане справжнім ярмарком яскравих футбольних афіш. У групі D прямої конкуренції за іменами небагато — Франція та Нідерланди сперечаються у своєму світі, а Польща та Австрія — десь у своєму. Але так воно справляє враження тільки до першої гри, а як там буде складатись далі — побачимо вже дуже скоро.

Однак у будь-якому випадку доля першої сходинки в квартеті вирішиться саме у Лейпцигу, бо інакше бути не може, якщо французи традиційно декларують бажання перемогти на турнірі, а нідерландці наче й прагнуть цього, але останні раунди плей-оф у їхньому виконанні нас так і не змогли переконати. Від Рональда Кумана чекають на результат, і якщо він із цим шалено талановитим складом виконавців його не забезпечить, то "помаранчеве море" може накрити штормом чергового тренера. Про Дідьє Дешама взагалі нічого не говоримо — там машина футбольних академій наче й не припиняла свою роботу.

За версією Pinnacle, Франція має більше шансів на перемогу: вона оцінюється коефіцієнтом 1.75, а перемога Нідерландів — 4.45. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.80.

24 червня. Хорватія — Італія

Перед останнім туром інтрига буде шаленою й ми знову повертаємось до квартету B, де якійсь із провідних європейських збірних на той час може бути ой, як не солодко. Бо крізь матчі проти Хорватії проходити важко будь-кому, а коли "картаті" ще й розумітимуть, що в них є тільки Албанія поміж Іспанією та Італією для маневру, то за результат чіплятимуть до останнього.

У цьому плані через календар команді Златко Далича можна тільки поспівчувати, але в ситуації, коли три команди можуть вийти з групи за рахунок додаткового рейтингу третіх місць, то ситуація для Хорватії справляє враження більш оптимістичне. Звичайно, якщо не відбудеться якийсь конфуз проти Албанії в другому турі, бо тоді то буде не заключний ігровий день у квартеті, а ворота до пекла.

26 червня. Україна — Бельгія

Може статись і так, що ми гратимемо матч останнього туру проти дійсно потужного суперника в ситуації, коли шість очок у активі просто не дадуть можливості нас потопити. А може бути й якось інакше, і тоді вже треба дивитись на становище під іншим кутом. У будь-якому випадку, календар нам випав дійсно дуже робочий, але треба ним правильно скористатись.

Бельгійці, фактично, опиняться в такій самій ситуації, що й ми, тільки Словаччину вони будуть брати ще повністю "свіжою", і це також окрема тема для розмови в плані можливих варіантів розвитку подій. Але всі ці внутрішні історії з розташування "Червоних дияволів" та Доменіко Тедеско на посаді головного тренера дають підстави вважати, що щось у цього "золотого покоління" може знову піти не за планом. До речі, Куртуа на турнір не поїде, тож "реалівського" протистояння в рамках воріт ми так і не побачимо. Не дуже-то й шкода, якщо чесно.