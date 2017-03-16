Испания

Испанские гранды нацелились на юного нападающего Фламенго и юношеской сборной Бразилии Винисиуса.

Как информирует испанская Marca, Реал и Барселона уже несколько лет следят за успехами юного Винисиуса.

Сейчас у игрока на руках есть контракт с Фламенго до 2018 года, а в нем прописана клаусула в размере 30 миллионов евро.

Понятно, что за столь юного игрока Барселона и Реал не станут платить такие сумасшедшие деньги, так что клубы ждут, пока игроку исполнится 18 лет. Ожидается, что именно в 2018 году Реал и Барса поборются за Винисиуса.

Интересно, что представители Реала охарактеризовали 16-летнего таланта, как футболиста, который рождается раз в 10 или 20 лет.

Винисиус является игроком сборной Бразилии U-17. На юношеском чемпионате Южной Америки-2017 он провел за сборную 6 матчей и забил 5 голов.