Испанские гранды нацелились на юного нападающего Фламенго и юношеской сборной Бразилии Винисиуса.
Винисиус, imago
16 марта 2017, 12:32
Как информирует испанская Marca, Реал и Барселона уже несколько лет следят за успехами юного Винисиуса.
Сейчас у игрока на руках есть контракт с Фламенго до 2018 года, а в нем прописана клаусула в размере 30 миллионов евро.
Понятно, что за столь юного игрока Барселона и Реал не станут платить такие сумасшедшие деньги, так что клубы ждут, пока игроку исполнится 18 лет. Ожидается, что именно в 2018 году Реал и Барса поборются за Винисиуса.
Интересно, что представители Реала охарактеризовали 16-летнего таланта, как футболиста, который рождается раз в 10 или 20 лет.
Винисиус является игроком сборной Бразилии U-17. На юношеском чемпионате Южной Америки-2017 он провел за сборную 6 матчей и забил 5 голов.