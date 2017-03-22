Испания

Реал заинтересован в подписании защитника Атлетико Тео Эрнандеса, который сейчас на правах аренды играет за Алавес.

Эрнандес хорошо зарекомендовал себя в нынешнем сезоне, защищая цвета Алавеса. Тео сыграл 23 матча в Ла Лиге, отметившись при этом 3 результативными передачами.

AS со ссылкой на Cadena SER сообщает, что Реал уже делал запрос по трансферу игрока. Также в подписании Тео заинтересован и Ливерпуль, который может предложить французу зарплату, втрое большую, чем готов платить Реал.

Ранее сообщалось, что Барселона и Бавария также следят за прогрессом игрока.

Впрочем, главный тренер Атлетико Диего Симеоне впечатлен игрой Тео и вполне вероятно, что в следующем сезоне он будет выступать за Матрасников.

Сообащется, что в контракте Эрнандеса прописана клаусула в 24 млн фунтов.