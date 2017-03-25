Испания

Защитник Аякса Давинсон Санчес попал в шорт-лист Барселоны.

Как сообщает Sport, Давинсон попал в сферу интересов "сине-гранатовых". Руководство Барселоны попросило Аякс не заключать никаких сделок по Санчесу, не предупредив Блаугранас.

20-летний центральный защитник стал футболистом амстердамского клуба летом 2016 года. До этого футболист играл за колумбийский Атлетико Насьональ.

В этом сезоне Санчес сыграл за Аякс 35 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал один ассист.

