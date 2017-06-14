Испания

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти сообщил, что хочет перейти в Барселону.

Итальянское издание Gazzetta dello Sport ранее утверждало, что Барселона предложила 100 млн евро за трансфер Верратти.

"Я перейду в Барселону сейчас или никогда", — приводит слова Верратти Mundo Deportivo. Ранее Верратти сообщил спортивному директору ПСЖ Антеро Энрике о своем желании покинуть команду.

Стоимость полузащитника оценивается в 80 миллионов евро. В минувшем сезоне он сыграл 28 матчей Лиги 1 и забил три гола.