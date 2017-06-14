Испания

Защитник Марлон Сантос стал полноценным игроком Барселоны.

Бразильский защитник Марлон Сантос подписал трехлетний контракт с Барселоной.

Марлон перебрался в Барселону из Флуминенсе летом 2016 года на правах годичной аренды, при этом у каталонцев была опция выкупа защитника, которую они решили активировать.

Сумма трансфера составила около шести миллионов евро.

Прошедший сезон 21-летний бразилец провел в Барселоне Б, а за первую команду он отыграл всего три матча.