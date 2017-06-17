Испания

Барселона обсудила с ПСЖ возможность трансфера Марко Верратти.

Представители Барселоны совершили телефонный звонок, чтобы обсудить с ПСЖ трансфер полузащитника Марко Верратти.

Для Барселоны итальянец является приоритетной целью, тогда как сам игрок готов покинуть ПСЖ ради каталонского клуба.

Впрочем, руководство ПСЖ не планирует продавать Верратти и рассматривать предложения меньше 100 миллионов евро, о чем и было сообщено Барселоне.

Ранее Верратти был замечен с газетой Mundo Deportivo в руках, что породило еще большие слухи об уходе в Барселону. Тем не менее, ПСЖ уверяет, что игрок не продается.

Стоит отметить, что Ювентус отказался от идеи трансфера Верратти.