Челси присоединился к гонке за хавбеком Севильи Витоло.
Витоло, Getty Images
26 июня 2017, 19:18
Пенсионеры готовы побороться за полузащитника Севильи Витоло. Также по информации испанских СМИ, на 27-летнего атакующего хавбека претендуют Атлетико, Манчестер Сити и Барселона.
Контракт Витоло с Севильей рассчитан до лета 2020 года.
"Атлетико? Это не единственный заинтересованный во мне клуб. Я еще не принял решение", — цитиурет Football Espana Витоло.
"Манчестер Сити? Это отличная команда, но на данный момент меня с ними ничего не связывает".
"Барселона? Конечно, мне приятно, что каталонцы следят за мной. Но такие большие клубы отслеживают много футболистов".
В минувшем сезоне Витоло сыграл 43 матча, забив 6 голов и сделав 10 результативных передач.