Испания

Челси присоединился к гонке за хавбеком Севильи Витоло.

Пенсионеры готовы побороться за полузащитника Севильи Витоло. Также по информации испанских СМИ, на 27-летнего атакующего хавбека претендуют Атлетико, Манчестер Сити и Барселона.

Контракт Витоло с Севильей рассчитан до лета 2020 года.

"Атлетико? Это не единственный заинтересованный во мне клуб. Я еще не принял решение", — цитиурет Football Espana Витоло.

"Манчестер Сити? Это отличная команда, но на данный момент меня с ними ничего не связывает".

"Барселона? Конечно, мне приятно, что каталонцы следят за мной. Но такие большие клубы отслеживают много футболистов".

В минувшем сезоне Витоло сыграл 43 матча, забив 6 голов и сделав 10 результативных передач.