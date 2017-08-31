Испания

Полузащитник Лестера Рияд Марез готовится подписать контракт с "сине-гранатовыми".

Похоже, что Барселона утратила надежду приобрести Филиппе Коутиньо и решила окончательно сосредоточиться на трансфере Рияда Мареза.

Как сообщает французский телеканал SFR, полузащитник Лестера прибыл в столицу Каталонии для подписания контракта с "сине-гранатовыми".

Ожидается, что за 26-летнего алжирца Барса заплатит около 50 млн евро.

Ранее Марезом активно интересовалась Рома, однако руководство Лестера отвергло предложение в 40 млн евро.