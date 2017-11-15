Испания

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен интересен каталонскому клубу.

В последнее время спортивный директор Барселоны Роберто Фернандес не раз побывал на матчах Тоттенхэма, где особое внимание уделял выступлениям датского атакующего хавбека, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Барселона рассматривает Кристиана Эриксена в качестве альтернативы Филиппе Коутиньо, которого не хочет отпускать Ливерпуль.

Тем не менее, президент Тоттенхэма Даниэль Леви повесил ценник на Эриксена в размере 225 миллионов евро еще прошлым летом, что может значительно усложнить потенциальную сделку.

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