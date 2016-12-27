Украина

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал расставание клуба с опытным защитником Вячеславом Шевчуком.

"Сегодня футбольный клуб Шахтер прощается со Славой как с футболистом. С другой стороны, мы приветствуем Славу как тренера", — сказал Палкин.

"Я надеюсь, что в ближайшее время он присоединится к тренерскому штабу нашей академии, потому что после 239-и матчей и 14 сезонов у него есть, чему научить наших ребят и быть для них наставником".

"За все года, что я в клубе, сложно встретить такого профессионала, как Слава", — добавил гендир Горняков.

Напомним, что сегодня Шевчук объявил о решении завершить карьеру футболиста. В то же время, 37-летний уже экс-игрок отметил, что планирует стать тренером.

Для этого у него есть все необходимое, ведь еще в прошлом году Вячеслав получил диплом категории А, который позволяет работать главным тренером в Первой лиге или ассистентом в клубах УПЛ. Выше категории А находится только категория дипломов УЕФА PRO.