Нападающий Шахтера Филипп Будковский вернется на правах аренды в Анжи.
ФК Шахтер
29 января 2017, 12:42
Об этом сообщает пресс-служба Шахтера.
Соглашение между клубами рассчитано до конца текущего сезона.
Напомним, что Будковский и первую часть сезона провел в составе Анжи.
Тренерский штаб донецкой команды во главе с Паулу Фонсекой рассчитывает ближайшие полгода на трио форвардов Бланко-Лещук-Феррейра-Борячук, и Будковскому не нашлось места на втором тренировочном сборе Горняков в Португалии.
Позже агент игрока Вадим Шаблий заявил, что Шахтер продлил контракт с Филиппом на 3,5 года, хотя официальный ресурс донецкого клуба молчит.
В первой части сезона за клуб из Махачкалы Будковский забил 5 голов в 19-ти матчах.