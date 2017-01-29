Украина

Нападающий Шахтера Филипп Будковский вернется на правах аренды в Анжи.

Об этом сообщает пресс-служба Шахтера.

Соглашение между клубами рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, что Будковский и первую часть сезона провел в составе Анжи.

Тренерский штаб донецкой команды во главе с Паулу Фонсекой рассчитывает ближайшие полгода на трио форвардов Бланко-Лещук-Феррейра-Борячук, и Будковскому не нашлось места на втором тренировочном сборе Горняков в Португалии.

Позже агент игрока Вадим Шаблий заявил, что Шахтер продлил контракт с Филиппом на 3,5 года, хотя официальный ресурс донецкого клуба молчит.

В первой части сезона за клуб из Махачкалы Будковский забил 5 голов в 19-ти матчах.