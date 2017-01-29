Украина

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко дал свой комментарий после спарринга с Сувон Самсунг Блувингз (1:1).

Сегодня киевляне провели спарринг с южнокорейским Сувон Самсунг Блувингз. Команды во втором тайме обменялись голами — 1:1.

"На поле было много борьбы, никто не хотел уступать. Наверное, это все-таки из-за нашего прошлого матча, когда мы проиграли с крупным счетом", — сказал Ярмоленко в интервью клубному телевидению.

"Знаем, что нашу игру смотрят много болельщиков, а такой клуб, как Динамо, не должен проигрывать с таким счетом даже на сборах. Поэтому все старались, бились, но не удалось победить".

"Почему так много подсказывал на поле? Думаю, что всегда нужно это делать. И не важно, капитан ты или нет. Всегда легче играть, когда есть деловой подсказ. Не просто устраивать "пихач" на поле, а подсказывать друг другу. Тогда всегда проще и легче играть".

"Тем более, сейчас в команде много молодых ребят, которым нужно помогать. Видно, что ребята талантливые и у них большое будущее, нужно только направлять их в правильное русло".