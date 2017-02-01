Украина

Команда Владимира Шарана сыграет контрольный матч с лучанами.

Ранее стали известны соперники Александрии на втором сборе. Ими стали словенский Марибор, казахстанская Астана, чешский Богемиас, грузинская Самтредиа и латвийский Спартак.

Александрийцы пробудут в Турции с 2 по 16 февраля, после чего вернутся в Украину.

Как сообщает официальный Twitter Александрии, еще одним соперником команды Владимира Шарана в рамках подготовки ко второй части сезона станет Волынь.

Данная встреча состоится 25 февраля. Точное время проведения поединка станет известно позже.