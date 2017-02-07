Украина

Нападающий Карпат Алексей Гуцуляк поведал о причинах возвращения в Украину.

Напомним, в начале февраля стало известно о том, что Гуцуляк возвращается из Вильярреала в Карпаты.

"Инициатива возвращения во Львов поступила исключительно от меня. Я сам позвонил своему представителю и сказал, что хочу вернуться в Карпаты", — цитирует Гуцуляка официальный сайт львовского клуба.

"Одной из главных причин ухода стало то, что спортивный директор, который следил за мной и фактически организовал трансфер, ушел из клуба сразу после моего перехода. Не то, чтобы на меня не рассчитывали, но мне хотелось получать больше игровой практики. Поэтому я решил, что лучше приложу все усилия и помогу своему родному клубу, который оказался в тяжелом турнирном положении".

"Я немного выучил язык. Понимал, что говорят тренеры, со временем мог поговорить с партнерами. Относительно режима, то его я не нарушал и на тренировки не опаздывал".

"Как отреагировали в клубе на мое решение? Руководство Вильярреала удивилось. Они не хотели меня отпускать, имели намерение полностью выкупить трансфер. Но я не хотел менять свою позицию. Чувствовал, что должен играть больше и, соответственно, быстрее прогрессировать".