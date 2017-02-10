Главный тренер Зари Юрий Вернидуб поведал о ближайших планах команды.
ЮРИЙ ВЕРНИДУБ, ФК ЗАРЯ
10 февраля 2017, 11:09
Сегодня Заря отправилась в Турцию, где пройдет заключительный этап подготовки команды ко второй части текущего сезона. Там подопечные Вернидуба проведут 5 спаррингов.
"До возобновления чемпионата остается совсем немного времени. Чем ближе к первой игре, тем будет больше работы над скоростью", — цитирует Вернидуба официальный сайт Зари.
"Предстоит много контрольных игр. С той тактической схемой по которой мы будем играть. С различными её вариантами".
"Плюс, конкретно будем смотреть в деле основной состав. Тех, кто, по крайней мере, начнут игру против Динамо".
Напомним, из Турции Заря вернется 23 февраля, а уже через два дня команда сразится с Динамо в рамках 19-го тура УПЛ.