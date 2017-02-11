Украина

Нападающий австрийского Капфенберга Жорже Элиас продолжит карьеру в Украине.

Стоит отметить, что 25-летний форвард защищает цвета представителя второго дивизиона Австрии с февраля 2015 года.

Как сообщает официальный сайт Черноморца, клуб взял Жорже Элиаса в аренду, которая рассчитана на один год.

Кроме того, в арендном соглашении бразильца прописана опция выкупа контракта игрока.

Отмечается, что Жорже Элиас уже прибыл в расположение команды Александра Бабича, и уже сегодня проведет свою первую тренировку в составе Моряков.

На профессиональном уровне новичок Черноморца также выступал за бразильские Можи Мирим, Икаса и Арапонгас.

В текущем сезоне Жорже Элиас отыграл за Капфенберг во всех турнирах 20 матчей, отметившись 10 голами и 2 ассистами.