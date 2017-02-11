Нападающий австрийского Капфенберга Жорже Элиас продолжит карьеру в Украине.
Жорже Элиас, ligaportal.at
11 февраля 2017, 00:40
Стоит отметить, что 25-летний форвард защищает цвета представителя второго дивизиона Австрии с февраля 2015 года.
Как сообщает официальный сайт Черноморца, клуб взял Жорже Элиаса в аренду, которая рассчитана на один год.
Кроме того, в арендном соглашении бразильца прописана опция выкупа контракта игрока.
Отмечается, что Жорже Элиас уже прибыл в расположение команды Александра Бабича, и уже сегодня проведет свою первую тренировку в составе Моряков.
На профессиональном уровне новичок Черноморца также выступал за бразильские Можи Мирим, Икаса и Арапонгас.
В текущем сезоне Жорже Элиас отыграл за Капфенберг во всех турнирах 20 матчей, отметившись 10 голами и 2 ассистами.