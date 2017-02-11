Украина

Карпаты в товарищеском матче не смогли одолеть боснийский Радник (0:0).

Карпаты — Радник 0:0

Карпаты: Силецкий (Пидкивка, 46), Сеница (Зубейко, 46), Виздрык, Лебеденко (Лобай, 46), Стасишин (Маркович, 46), Толочко (Вербный, 46), Малашевский (Чачуа, 46), Лебедь (Заикин, 27, игрок на просмотре, 46), Саламаха (игрок на просмотре, 46), Богач (Грысьо, 46), Карпенко (Хомченко, 46)

Отметим, что несколько минут назад стартовал очередной спарринг Карпат. На этот раз соперник — минское Динамо.

В режиме LIVE за поединком можно следить здесь.