Украина

Олимпик еще не откинул возможность провести первый домашний матч во второй части сезона на Арене Львов.

Ранее в донецком клубе выражали уверенность в том, что первые три домашние игры после возобновления чемпионата Олимпик проведет во Львове на стадионе, который еще недавно был домашней ареной для Шахтера.

Позже исполняющий обязанности директора Арены Львов Евгений Болкун заявил о том, что клубу пора бы окончательно определиться с местом проведения хотя бы первой игры, чтобы успеть подготовить к газон к непростой погоде.

После этого Олимпик решил, что в весенней части текущего сезона команда не будет принимать своих соперников на Арене Львов. Причина — донецкий клуб не устроила сумма, которую затребовало руководство Арены Львов за аренду стадиона.

Тем не менее, по данным Sport Arena, вариант со львовским стадионом пока не откинут окончательно. Переговоры лишь приостановлены и могут быть продолжены после 18-го февраля. В Олимпике постараются договориться с ФФУ о возможности проведения домашних поединков во второй части сезона на стадионе имени Банникова, на котором в последнее время проводилась реконструкция.