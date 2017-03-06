Украина

Football.ua представляет свою сборную из лучших игроков 18-го тура чемпионата Украины.

Виталий Недилько (Волынь)

Не было сомнений, что у кипера лучан будет много работы в этом матче. Даже, несмотря на неспешную манеру игры Горняков и старания всей команды лучан по нейтрализации футболистов Шахтера – Недилько пришлось очень много поработать. Основная работа пришлась на второй тайм: Срна, дважды Бланко-Лещук должны были забивать, но Недилько спасал. Правда, нужно отметить, что единственный пропущенный лучанам мяч в определенной степени на совести Недилько.

Роман Никитюк и Сергей Логинов (оба — Волынь)

Понятно, что уровень мастерства игроков атаки Шахтера и защитников Волыни несопоставим, но нужно отдать должное Логинову и Никитюку, на которых было оказано огромное давление – они с ним справились и практически всю игру, а особенно в первом тайме не дали практически ничего создать Шахтеру. Конечно, тут нужно похвалить и остальных игроков, которые работали на износ, но два центрбека были последним бастионом сопротивления Волыни, которое смело можно называть героическим.

Артем Шабанов (Сталь)

Кучук знал Шабанова еще по Арсеналу. В Артеме сочетается умение хорошо действовать как в центре защиты, так и на левом фланге. Похоже, что в тактических построениях белорусского специалиста именно он будет более важным элементом, а не его опытный партнер Ищенко. Николай, кстати, в первом тайме привез возле своих ворот два опасных штрафных – на его фоне Шабанов выгодно отличался спокойной и уверенной игрой.

Евгений Цимбалюк – Андрей Богданов (оба Олимпик)

Опорники Олимпика больше часа выглядели ничем не хуже киевских оппонентов, как и вся команда гостей, которая прекрасно перекрывала киевлянам все зоны, прессинговала. Понятно, что основная нагрузка легла на центрхавов, которые отлично выполнили свою роботу. Под конец матча, правда подустали, что и предопределило итоговый счет.

Игорь Худобяк (Карпаты)

Капитан продолжает играть на самом высоком уровне и доказывать свой класс. На этот раз на счету Игоря – филигранный удар со штрафного, который принес победу его команде в важнейшем поединке против четвертого коллектива чемпионата. Да и по игре Худобяк был неплох – футболист уже долгое-долгое время не опускается ниже определенного уровня, оставаясь лидером Карпат.

Тайсон (Шахтер)

Был лучшим в составе Шахтера. Видно, что бразилец набрал прекрасную форму – он очень легко, быстрый, уверенно идет в обыгрыш. Поучаствовал в победном голе.



Виктор Коваленко (Шахтер)

Вопреки ожиданиям увидеть в Луцке разгром, Шахтеру далась эта игра очень сложно. Команда Паулу Фонсеки смогла выиграть только за счет одного гола. И он – на счету Виктора Коваленко. В этом туре было сразу четыре минимальные победы. И одну из них своим ударом принес Шахтеру молодой полузащитник.

Артем Довбик (Днепр)

Сначала тебя вызывают в сборную Украины, и только спустя месяцы ты забиваешь свой дебютный гол на взрослом уровне – вот таким образом складывается карьера у юного нападающего Днепра. Во время зимней паузы в чемпионате Довбик на сборах с шестью голами стал лучшим бомбардиром среди всех украинских футболистов, что говорило об отличной форме футболиста. И вот, наконец, Довбик забил свой дебютный гол и в официальных встречах. Да еще как – мастерски разобрался с Данченко и эффектно пробил с 19 метров. Не зря не менее талантливый Баланюк сейчас находится на скамейке, а, выйдя на замену, действовал справа на позиции вингера. Место Добвика на острие сейчас в Днепре даже не обсуждается.

Артем Беседин (Динамо)

На этот раз нападающий забил победный гол своей команды уже в компенсированное арбитров время. В нынешнем сезоне Артем забил уже свой 11 гол на клубном уровне. Правда, шесть из них случились в молодежном первенстве. В составе первой команде Беседин забил в третьем матче подряд. А в поединках с Зарей и Олимпиком его мячи были победными.