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Президент ПФЛ Сергей Макаров прокомментировал для Football.ua идею генерального директора ФК Шахтер Сергея Палкина по поводу внесения ряда изменений в регламент УПЛ.

- Хочу сказать, что мы и сейчас поддерживаем идею проведения матчей плей-офф между представителями Премьер-лиги и Первой лиги. Есть, правда, один нюанс. Насколько я помню, стратегия Премьер-лиги заключалась в том, чтобы сыграть два чемпионата по 12 команд и уже на третий вернуться к варианту с 16 клубами в элите. Поэтому, если мы говорим о формате на следующий сезон, то в первую очередь необходимо принять решение, какова вообще дальнейшая стратегия. Если останется 12 команд, то эта идея, конечно, интересная и ее стоит обсуждать. Она действительно чем-то похожа на формат проведения чемпионата Бельгии. Но если мы возвращаемся к 16 клубам, то тогда, естественно, все будет по-другому, это совсем иная формула обмена между двумя лигами.

- Насколько поединки между десятой и одиннадцатой командами Премьер-лиги против второй и третьей Первой лиги могут быть сопоставимы с топ-играми элитного дивизиона?

- Сопоставимы они будут по накалу. Ведь существует проблема, которая заключается в мотивации. Особенно в концовке сезона, когда клубы, решившие все свои вопросы, не борются ни за еврокубки, ни за выживание. И чем меньше будет таких незаинтересованных и немотивированных команд, тем лучше. Поэтому, когда клубы встречаются в плей-офф — это всегда интересно. И в этом я согласен с генеральным директором Шахтера Сергеем Палкиным. В таком случае, команды будут играть на максимуме своих возможностей. А это именно то, чего мы все так хотим.

- На ваш взгляд, идея стыковых матчей увеличит борьбу за призовые места в Первой лиге?

- Безусловно! У нас, правда, и сейчас наблюдается достаточно острая конкуренция. Однако, чем больше шансов попасть в Премьер-лигу, тем выше накал борьбы будет в матчах первенства.

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