Украина

Исполняющий обязанности главного тренера Зирки Роман Монарев ответил на вопросы журналистов после поединка с Динамо.

Сегодня Зирка дома обыграла киевское Динамо со счетом 2:0 в матче 21-го тура чемпионата Украины.

"Учитывали соперника, мы понимали, с кем нам предстоит играть. Понимали, что нас шанс — это быстрые атаки, компактность в обороне, перестроения. Мы довольно таки хорошо разобрали команду соперника, нашли их сильные стороны, которых не мало, постарались их нивелировать, и сыграть на своих сильных, которые, я надеюсь, вы сегодня увидели", — сказал Монарев.

"Удача, как я сказал, так просто не приходит, нужно ее заработать, заслужить. Думаю, сегодня мы ее заслужили, поэтому я поблагодарил ребят за ту самоотдачу, за ту команду, которая сегодня была на поле. Они сделали большое дело, большой праздник для всего города".

"Безусловно, это не лучшее поле из тех, которые имеются в Украине на сегодняшний день. Но какое имеем, такое имеем. Оно ровное. Наверное, нам было проще в этом плане, мы на нем тренируемся и мы готовы к нему, более привычны к нему. Наверное, динамовцам непривычно играть на таком поле, но что я могу сказать? Оно было одинаково для двух команд. Наверное, какое-то преимущество оно нам дало, учитывая, что мы играли в быструю контратаку, в быстрый выход, больше разрушали, чем созидали, уплотняли, поэтому быстрой игры у динамовцев не получилось".

"Вчера мы посвятили половину тренировки стандартам, в том числе и прямым ударам. И Паша Полегенько и Бацула постоянно их тренируют. Сегодня мяч полетел куда надо, и это не может не радовать".

После 21-го матча чемпионата Украины Зирка занимает восьмое место в турнирной таблице.