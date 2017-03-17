Украина

Пятница, 17.00, Днепр, Стадион Днепр-Арена, арбитр — Д. Кутаков (Бровары), прямая трансляция на канале 2+2.

Встречаются две самые обиженные команды УПЛ — с Днепра в этом сезоне сняли уже 12 очков (и это еще не предел), а с Карпат — шесть. Впрочем, даже, если бы эти очки вернуть — команды все равно находились бы в нижней части турнирной таблицы — и вполне заслуженно, несмотря на свои вполне конкурентные составы.

2017-й год команды начали в целом неплохо. По крайней мере, с точки зрения результата. Карпаты дважды победили — минимально и в домашних матчах, но тем не менее. В этом чемпионате они впервые победили дважды подряд, что должно существенно их взбодрить.

Днепр все три своих матча свел вничью, что с ничьей прошлогоднего 18 тура вместе дало необычную серию — четыре ничьи подряд. Но, если с Зиркой и Черноморцем Днепр был по игре, скорее, аутсайдером, то с Александрией команда Михайленко понравилась, что свидетельствует о неплохой игровой форме. К тому же после дисквалификации возвращается лидер команды Руслан Ротань.

Вообще тренеры смогут рассчитывать на всех своих сильнейших игроков, кроме Сергея Кравченко, который пока еще травмирован и Гуцуляка — он еще не стал таким важным игроком для львовян, чтобы говорить о нем, как о серьезной потере. В прошлом туре в связи с отсутствием Ротаня Михайленко сыграл, фактически, в пять защитников, хотя Адамюк и Влад действовали так высоко, что эту схему можно интерпретировать как 3-4-3. В этом туре Ротань вернется и схема, очевидно, тоже трансформируется к более привычной 4-2-3-1.

Карпаты при Дулубе играют в 3-6-1 с латералями и прямоугольником в центре поля. Опорными скорее всего будут Филимонов и Клец, а над ними Голодюк и Худобяк. На острие атаки хорошо себя проявляет Гладкий — нет повода думать, что Дулуб выпустит кого-то другого. Тем более, что и выбора особо нет.

А вот где есть выбор у наставника Карпат, так это позиция правого латераля: там и Мирошниченко, и Зубейко, и Ксенз. Но все же Ксенз смотрится интереснее — очевидно, летом либо Зубейко, либо Мирошниченко покинут команду.

Игра предполагается равной, вряд ли мы увидим серьезное преимущество одной из команд и количество голов больше двух. Вполне вероятно, что Днепр продлит свою ничейную серию.

Ориентировочные составы

Днепр: Лунин — Адамюк, Лопыренок, Сваток, Влад — Ротань, Когут, Вакулко — Лунев, Кочергин, Довбик.

Карпаты: Боровик — Дитятьев, Нестеров, Лобай — Ксенз, Матвиенко — Филимонов, Клец, Голодюк, Худобяк — Гладкий.

Травмированные: С.Кравченко — Гуцуляк

Дисквалифицированные: —

Слова

Дмитрий Михайленко: "Думаю, это будет тяжелый и, я надеюсь, интересный матч против соперника, который нашел свою игру. Карпаты демонстрируют хороший футбол, но еще находятся в поиске лучших сочетаний. Многие футболисты пополнили команду недавно, фактически перед самым возобновлением чемпионата"