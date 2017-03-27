Украина

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал игру сборной Украины в матче с Хорватией (0:1).

Хорватия минимально одолела сборную Украины в рамках 5-го тура отбора к ЧМ-2018.

"Все-таки, для анализа игры сборной есть тренерский штаб сборной. Вкратце скажу, что хотелось бы чуть лучшего. Хотелось бы положительного результата", — сказал Вернидуб.

"Самое важное – не опускать руки, а работать и двигаться дальше. Шансы одинаковые, что у нас, что у той же Хорватии, несмотря на увеличение отрыва".

"Ещё есть домашний матч с хорватами и много других игр. В каждом матче нужно набирать по максимуму и все будет хорошо", — добавил тренер.

Следующий матч украинцы проведут 11 июня против Финляндии.