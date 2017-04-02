Украина

Воскресенье, 19.30, Запорожье, Славутич-Арена, арбитр — Д. Кутаков (Киевская обл.), прямая трансляция на телеканале 2+2.

Сегодняшние соперники играли между собой чуть меньше трех недель назад. Как и сегодня, Заря в том матче была номинальным хозяином поля, однако играли команды на Металлисте в Харькове (напомним, подопечные Паулу Фонсеки сумели вырвать победу благодарю голу Малышева на 88 минуте – 2:1). Сегодняшний же поединок пройдет в Запорожье, что добавляет вистов Заре, ведь Славутич-Арена успела стать домашним стадионом для луганчан.

Не многое изменилось и в вопросе кадровой ситуации в составах обеих команд. Юрий Вернидуб по-прежнему не может рассчитывать на целую группу арендованных у Горняков футболистов, а также травмированного капитана Каменюку, плюс – Пилявского. Шахтеру все еще не готов помочь Дентиньо, который посреди недели продолжал заниматься по индивидуальному графику. Со времени предыдущего матча между этими соперниками вернулся в общую группу Никита Шевченко, однако всем понятно, что шансов сыграть у него практически нет, при условии, если Пятов здоров и хорошо себя чувствует.

Что касается непосредственно игры, то матч трехнедельной давности лишь доказал несколько логичных и легко объясняемых вещей. Первая – Шахтер действительно сильнее. Второе – Заря даже в ослабленном составе способна дать бой гранду и даже отобрать очки при удачном стечении обстоятельствах, но – смотрите пункт номер один. Именно класс игроков Шахтера и их психология победителей позволили победить благодаря позднему голу. Заря имела шансы зацепиться за ничью, но она явно не устраивала Шахтер, и Горняки дожали оппонента. На этот раз Юрий Вернидуб, не стесняясь, заявил, что готовит сюрприз для донетчан. Каким он будет? Какие выводы сделает тренер из предыдущего матча? Благодаря чему и, что более интересно, кому наставник попытается улучшить игру своей команды? Пожалуй, все эти вопросы интригуют больше всего.

При этом, с турнирной точки зрения, очевидно, что мотивация Шахтера хоть и на минимуме, но команда такого калибра не может себе позволить опускаться какого-то определенного уровня. И в последнее время критики в адрес и тренера, и футболистов приходилось слышать/читать немало от специалистов разного ранга. Суть их замечаний сводится к одному: в игре команды все меньше тактического порядка и все больше индивидуальных ошибок и стремления проявить себя – не все и не во всех эпизодах учитывают интересы прежде всего команды. Добавляем к этому плохую реализацию созданных моментов, и, как итог – результаты и качество игры Шахтера в последнее время оставляет желать лучшего.

Если же говорить о сегодняшних хозяевах, то здесь картина проста. Если Заря действительно помышляет о том, чтобы навязать Динамо борьбу за второе, лигочемпионовское, место, то нужно делать максимум уже здесь и сейчас. Третье место от Зари вряд ли куда-то денется, так что в случае более приземленных амбиций, можно играть с меньшими нервами и думать больше о качестве футбола. Тогда как очки нужно будет брать в поединках с Черноморцем, Олимпиком, Александрией.

Сло​ва:

Юрий Вернидуб, главный тренер Зари:

- Хотим сыграть с Шахтером немного иначе. Приготовить небольшой сюрприз. А как получится — посмотрим. Хорошо знаем соперника. Его сильные и слабые стороны. Понимаем, что начинается финальный этап. Каждая игра очень важна для нас. Как в плане игры, так и в плане результата. Нас ждут очень непростые десять туров. Постараемся приложить максимум усилий для того, чтобы закончить чемпионат как можно лучше.

Евгений Опанасенко, защитник Зари:

- Сложно ли дважды играть с Шахтером? Совсем нет, даже интересно играть против Горняков. В целом, против любого соперника выкладываемся на все 100 процентов. Мы, безусловно, делаем акцент на наших ошибка в прошлом матче, их нужно исправлять, но и не зацикливаться на них, а идти дальше. Поэтому тренерский штаб старается изменить общий рисунок игры нашей команды.

Исмаили, защитник Шахтера:

- Совсем недавно встречались с Зарей в Харькове, где добыли непростую победу. Уверен, завтра игра будет складываться по такому же сложному сценарию. Луганчане всегда создают много проблем нашей команде. Если не будем внимательными, могут возникнуть непредвиденные сюрпризы. Мы не должны этого допустить.

Ориентировочные составы:

Заря: А. Шевченко – Опанасенко, Чечер, Форстер, Сухоцкий – Чайковский, Харатин – Калитвинцев, Липартия, Паулиньо – Бонавентуре.

Шахтер: Пятов – Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Коваленко – Марлос, Тайсон, Бернард – Бланко-Лещук.

Травмированные: Каменюка, Пилявский – Дентиньо.

Дисквалифицированные: –

Не сыграют по условиям арендных соглашений: Безбородько, Гречишкин, Кулач, Петряк, Соболь (все – Заря).

Не сыграет из-за продления дисквалификации: Фред (Шахтер).