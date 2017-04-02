Украина

Защитник Карпат Денис Мирошниченко поделился своими впечатлениями от матча со Сталью (2:0).

"Тяжело было очень. После зимы наверное первый матч при такой жаре — немного было не комфортно, чуть задохнулись", — отметил Мирошниченко.

"Ну ничего, команда добилась своего, выполнила установку тренера. Все очень рады победе, нам нужны были эти три очка".

"Ксенз — один из лидеров команды и его замена повлияла. Этот человек может решить судьбу матча, поэтому будем ждать его восстановления", — прокомментировал игрок травму Ксенза.

"В перерыве была установка играть также — не отдавать инициативу. Но на подсознании, когда ведешь в счете, хочется удержать преимущество, что и немного повлияло на нашу игру", — отметил игрок Карпат.

Напомним, что Карпаты победили Сталь благодаря дублю Александра Гладкого.