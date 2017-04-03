Украина

Тренер Черноморца Александр Бабич пообещал, что его команда не испугается Шахтер и постарается выиграть.

Главный тренер Черноморца Александр Бабич рассказал о своих ожиданиях от встречи с Шахтером в Харькове в рамках 24-го тура первенства УПЛ.

"Черноморец всегда старается играть только на победу, вне зависимости от того, с лидером или аутсайдером, на выезде или дома предстоит встретиться, — сказал Бабич в интервью телеканалу Футбол 1. — Думаю, матч против Шахтера будет интересным. Тактику на игру мы пока не выбирали, но будем стараться победить. Мы понимаем, что Горняки уже фактически чемпионы, а именно в таких статусных матчах нужно не бояться и показать себя с лучшей стороны".

Шахтер возглавляет турнирную таблицу с 63 очками, опережая Динамо на 14 пунктов, а Черноморец замыкает первую шестерку, отставая от Александрии на 5 очков. Матч Шахтер — Черноморец пройдет 9 апреля в Харькове на ОСК Металлист, начало игры в 17.00.