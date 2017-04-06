Украина

Только в последнем туре чемпионата 4 из 12 команд лиги использовали эти нетипичные для нас схемы, а в целом уже половина клубов выстраивали свою модель игры с латералями. Football.ua рассказывает о новом веянии в нашем футболе, анализируя схемы с помощью тренеров и футболистов.

Кто и зачем?

Не совсем верно говорить о том, что 3-5-2 и 3-4-3 (тут и дальше по тексту вратарскую позицию выносим за скобки) – одно и то же. Разделение, безусловно, есть. Но ключевые и базисные моменты для реализации этих тактических построений являются общими: зависимость от качества латералей, попытка создать численное преимущество в разных фазах игры (в защите – за счет трансформации схемы на игру с 5 защитниками в линию), быстрые переходы в атаку, "лишний" игрок в центре поля. Поэтому мы несколько обобщим две схемы, взяв за базис основное и объединяющее – наличие латералей и общие принципы реализации модели игры с тремя центрбеками.

На данный момент в нашем чемпионате на постоянной основе 3-5-2 используют Карпаты. Олег Дулуб начал свою работу во Львове с поиска идеального формата для своей команды и использовал в первых своих поединках 4-5 игровых схем, меняя их в том числе по ходу поединков. Испробовав впервые 3-5-2 в матче против Шахтера 19 ноября прошлого года, в последующих поединках тренер всего дважды отказывался от этой схемы. Но ни Черноморцу, ни Олимпику команда не смогла даже забить, не говоря уже о победах. Сам тренер в одном их интервью сказал о том, что больше всего ему нравится 4-3-3, позволяющие играть в более зрелищный и атакующий футбол. Но факты налицо – последние удачные матчи и отличные результаты связаны напрямую исключительно с игрой в три центральных защитника и латералями.

Зирка начала использовать 3-5-2 после назначения Романа Монарева. Свой лучший матч сезона команда из Кропивницкого провела против Динамо (2:0), шокировав киевлян идеальной реализацией именно этой схемы. При этом, периодически команда использует формацию и с четырьмя защитниками, однако результаты и качество игры говорят о том, что успешнее Зирка играет именно с латералями.

Некоторое время именно эти два клуба предпочитали классическим 4-2-3-1 игру с латералями. Однако весной еще четыре клуба переходили на новую для себя схему. При чем, что интересно – все четыре – представители топ-6, разыгрывающую сейчас места в еврокубках. И именно теперь подобное явление стало массовым для Премьер-лиги – половина команд по ходу сезона уже играла с тремя защитниками. Хотя можно вспомнить, что еще до Дулуба Александр Бабич первым использовал эту схему в матче с Шахтером – тоже осенью прошлого года, но на пару недель раньше. Ранее в 2013 году с формацией 3-5-2 играла Таврия Янниса Христопулоса, до этого некоторое время ее использовал Юрий Максимов в Кривбассе, а человеком, ставшим таким себе первооткрывателем в Украине, принято считать Сергея Пучкова, который на постоянной основе играл так с Таврией с 2008 года (хотя до того так играл Михаил Фоменко).

И так, увидев беспомощность Динамо в Кропивницком, Александр Бабич во второй раз в сезоне решил сыграть с латералями и использовал 3-4-3 в поединке против киевлян. Черноморец, правда, минимально проиграл. Интересно, что после этого поединка в чемпионате была пауза, связанная с матчами сборных. Во время перерыва Динамо проводило спарринг с Ворсклой. В условиях усеченного состава, Сергей Ребров решил прибегнуть к той же схеме, по которой играл против Динамо именно Черноморец. Получилось эффектно и эффективно, а потому уже в следующем официальном матче киевляне продолжили внедрять новинку. Дело было в поединке с Александрией, которая ответила Динамо… тоже игрой с латералями! А через несколько часов Заря вышла на матч против Шахтера с новой для себя формацией 3-5-2, реализацией которой, несмотря на поражение, остался очень довольным Юрий Вернидуб.

Из вышеприведенных фактов, не составит труда сделать вывод, что четыре и пяти команд впервые применили схему с латералями в поединках против кого-то из грандов: Динамо или Шахтера. Объяснение простое – конечно же, 3-5-2 – это, прежде всего, оборонительная тактика. Но она все же позволяет использовать эффект пружины и контратаковать быстро и большими силами. Схема позволяет создавать эффект хамелеона, меняться в доли секунда и преследовать разные цели по ходу матча. Потому уже половина команд Премьер-лиги испробовала данную модель и взяла на вооружение. Кто-то использует ее регулярно, кто-то – в ротации. Однако неоспоримым остается тот факт, что разновидности данной схемы стают все более популярными в Украине.

Как мыслят тренеры

Например, Сергей Ребров объясняет изменения в структуре игры Динамо тем, что в ситуации, когда шансов на чемпионство у команды уже нет, ему необходимо было что-то поменять. Преимущество же игры с латералями (3-4-3), по мнению тренера, следующие: "При этой модели игры мы больше игроков задействуем в атаке, так же, как и в обороне". Также тренер говорит о следующем: "Достаточно команд используют эту систему, главное – это какие требования вы предъявляете своим игрокам. Даже в нашей модели игры 4-1-4-1 часто наш опорник садился глубже, и ребята знали, что делать в этих ситуациях. Но сейчас это нужно делать постоянно".

Наставник Зирки Роман Монарев в интервью Football.ua также рассказал о часто используемой его командой схеме. По словам Монарева, идея внедрить 3-5-2 у него появилась после тщательного анализа имеющихся в клубе футболистов. Цель – играть в более умный, зрелищный, атакующий футбол:

- По моему мнению, тактическая схема подбирается под конкретных исполнителей, в зависимости от соперника и того, какой результат ты хочешь получить в каком-то конкретном матче, с точки зрения построения и ведения игры. Проанализировав футболистов своей команды, я посчитал, что схема 3-5-2 будет довольно-таки органично вписана под наш состав. Поэтому мы решили испробовать ее для начала на сборах, после чего она и прижилась. У каждого тренера свое понимание футбола и цели. Я стремлюсь к тому, чтобы играть в более умный, красивый, динамичный и яркий футбол. К этому стремимся на каждой тренировке и в каждой игре. Получается это или не получается – другой вопрос. Но цель именно такая. Поэтому мы и ищем пути для ее достижения. И схема 3-5-2 – одно из решений, которое должно нам помочь, – говорит тренер.

О преимуществах схемы Роман Геннадиевич сказал следующее:

- Если у тебя есть латерали, которые могут дать большой объем работы и скорость, успевая и в обороне, и в атаке, а также инсайды, способные за счет индивидуальных и креативных действий привнести пользу в атаке, то получается большое количество футболистов в атаке. В то же время, если быстро тормозить наступления соперника, то у тебя есть численный перевес и в обороне. Это очень динамичная схема, которая может перестраиваться и становиться 5-3-2 при обороне. Она предполагает быстрый и атакующий футбол, чем и нравится мне. При этой схеме ты сам можешь моделировать игру за счет видоизменяемости формации. Ты можешь играть за счет быстрых атак, владеть территориальным преимуществом, больше думать о защите или же об атаке. Суть в том, что ты можешь варьировать тактический план на игру по ходу матча, не делая замен. В моем понимании, классическая украинская модель игры строится исключительно на отборе мяча: отобрали, ударили, побежали. А в случае с 3-5-2 мы где-то говорим об игре первым номером, комбинационных действиях. Сейчас нам важно научиться соблюдать правильный баланс для реализации этой схемы с теми футболистами, которые есть в клубе. Есть над чем работать.

Наставник Карпат Олег Дулуб в интервью нашему сайту также акцентирует внимание на том, что его команда использует атакующую модель схемы 3-5-2, и отмечает, что самое важное – правильная расстановка футболистов в начальной фазе атак и автоматизм в их действиях:

- Можно ли считать схему 3-5-2 более оборонительной, чем 4-2-3-1? Все зависит от того, что вы хотите получить на выходе. Безусловно, эта формация предполагает широкую вариативность – вы можете как обороняться большими силами, так и атаковать. Впервые я применил эту схему еще в Беларуси, а с Карпатами – в матче против Шахтера прошлой осенью, и тогда она носила в себе более оборонительные идеи. В остальных же поединках в Карпатах мы используем атакующую модель этой схемы.

Что касается базовых вещей в атакующих действиях, то наличие первого паса у центральных защитников – второстепенно в нашей модели игры. Важнее – правильная расстановка футболистов в начальной фазе. При выходе в контратаки – то же самое – игроки должны правильно занимать стартовые позиции для быстрого перехода в атаку. Это важно для того, чтобы игрок, получивший мяч (например, опорник), мгновенно мог сыграть вперед, не раздумывая – он должен быть уверенным, что его партнеры находятся четко на конкретных участках поля. Еще Лобановский об этом писал – в атакующей системе все должно быть доведено до автоматизма. А в целом, при любой схеме, самое важное – рационально использовать свободное пространство на футбольном поле.

Мы поинтересовались у специалиста его мнением о роли латералей, а также о том, видоизменяются ли требования к нападающим в этой схеме, по сравнению с игрой в 4-4-2:

- Может ли выполнять роль латераля любой фланговый защитник хорошего уровня по меркам УПЛ? Думаю, схемы 4-2-3-1 или 4-3-3, широко применяемые в Украине, могут являться базовыми для построения 3-5-2, – говорит Дулуб. – Определяют ли латерали суть и качество реализации этой модели? Да, но не только они. Точно так же многое зависит и от опорных полузащитников, их интеллекта и работоспособности.

Требования к двум нападающим? Все зависит от тренера: расположение нападающих может быть широким или узким – в зависимости от того, как играет соперник и где его слабые места. Но, фактически, при 4-4-2 – то же самое. В любом случае важно, чтобы это были два форварда, которые дополняют друг друга.

Ключевые исполнители – латерали

Именно фланговые игроки создают правильную геометрию командных взаимодействий. В идеале, латерали – это не просто бегунки и пахари. Это, прежде всего, думающие игроки, от футбольного интеллекта которых зависит качество реализации формации. Они должны грамотно перестраиваться и включаться одинаково качественно как в атакующие действия, так и в оборонительные. При этом, ключевой момент – следить не только за оппонентами, но и за партнерами, выстраивая правильные линии – в обороне схема трансформируется в 5-3-2, а уже через пару секунд после отбора партнера от тебя ждут работы в линии полузащиты, где требования уже совершенно другие. Поэтому ключевой в данной расстановке по праву считается именно позиция латераля.

Один из самых ярких представителей этой позиции в нашем чемпионате, Андрей Бацула, рассказывает о своих функциях нашему сайту более детально:

– Общие требования к латералю у нас в клубе, думаю, классические – следить, прежде всего, за надежностью у своих ворот, но как только мяч оказывается у твоей команды, задача меняется – нужно включаться мгновенно в атаку и становится уже полузащитником.

Конечно, нужно много бегать – монотонная и тяжелая работа. Но нужно учитывать, что требования предполагают не только большой объем беговой работы, но и активное участие в атакующих действиях, где можно проявить и какое-то творчество, и угрожать воротам соперника. Безусловно, выполнять такой объем работы в разных фазах игры тяжело. Поэтому иногда просто изнемогаешь во время матча и просишь замену. Не остается вариантов, чтобы где-то схалтурить и не добежать. Как только остановишься и не доработаешь – это сразу же становится заметно и влияет на всю структуру игры целой команды. Хотя, если сравнивать позиции латераля и флангового защитника, я не могу сказать, что где-то проще играть или сложнее. В любом случае, все зависит от уровня соперника и от того, какую схему использует он. При этом, на счет объема работы могу с уверенностью сказать, что при нашей схеме 3-5-2 опорники работают точно не меньше.

Как правильно построить игру, чтобы у соперника не было количественного преимущества на флангах? Вот здесь и зависит многое именно от опорников. Моя задача, как латераля, когда атакует соперник – садится на позицию защитника, и, таким образом, схема трансформируется в игру с 5 беками. При этом, к примеру, в матче против Динамо на моей бровке против играл Ярмоленко, а также Морозюк, у которого сильная сторона – это как раз подключения и атакующие действия. Поэтому у нашего опорника, Никиты Жукова, была задача постоянно страховать меня, как только Ярмоленко смещался в центр. Я же оставался следить за бровкой. Плюс – за спиной есть также подстраховка от центрального защитника, расположенного левее. Количественно сопернику тяжело создавать преимущество, а, как следствие, и моменты.

Также важный момент для латераля – футбольный интеллект. Неправильно думать, что задача футболиста на этой позиции – просто много бегать. Важно читать игру, выполнять одни функции при обороне и совершенно другие через несколько секунд – уже в фазе атаки. Если ты плохо понимаешь игру, то не будешь успевать и там, и там. Плюс, не всегда надо бежать вперед. Иногда нужно придержать мяч, подумать, принять другое решение, в зависимости от результата.

Кроме этого, могу выделить еще несколько ключевых качеств, которыми должен обладать латераль:

1. Выносливость. Как бы там ни было, работать нужно действительно много.

2. Хорошая передача с фланга, поскольку одна из задач после подключений и проходов – нацеленная передача в штрафную площадь соперника или же перевод на латераля из противоположного фланга.

3. Скорость. Без нее – никуда.

4. Умение качественно отбирать мяч.

Интересный факт: в матче Зирка – Динамо Бацула и Жуков сделали на двоих больше 20 отборов. Также Бацула в среднем в сезоне выполняет с фланга в два раза больше навесов, чем, например, основной левый защитник сборной Эдуард Соболь в своем клубе.

Есть ли будущее у этой схемы в Украине?

Скорее всего, 3-5-2 и/или 3-4-3 будет становиться только популярнее в нашем чемпионате. Карпатам и Зирке менять то, что дает результат, нет никакого смысла. Динамо только перешло на новую формацию и абсолютно точно не откажется от нее в ближайшее время – судя по интервью Сергея Реброва, в команде всех устраивает нововведение. Потому, как минимум, три команды из 12 продолжат регулярно использовать схемы с латералями. Еще три коллектива уже применяли такую формацию. И наверняка до конца сезона мы увидим только больше попыток от наших клубов перестроиться на новую модель игры.

Например, главный тренер Черноморца Александр Бабич не отрицает, что оба раза в сезоне, когда его команда играла по схеме 3-4-3, он использовал эту схему с целью лучше сыграть прежде всего в обороне. Но при этом наставник говорит о том, что ему такая модель игры пришлась по душе и всерьез заинтересовала.

- Понимая, что мы играем против грандов, в первую очередь, хотели правильно сыграть в обороне, насытить защиту, – говорит Бабич. – Эта схема интересна тем, что она трансформируется в 5-3-2 или 5-4-1, когда ты обороняешься. А через пару секунд в атаке ты уже работаешь по схеме 3-5-2 или 3-4-3. Но в матчах против Шахтера и Динамо мы действительно хотели прежде всего сыграть плотно с футболистами группы атаки соперника на своей половине поля.

По словам наставника, несмотря на то, что в этих двух поединках у его команды получалось не все, Черноморец уже в ближайшее время снова испробует схему с латералями:

- В контексте нашей команды, я вижу перспективы для обсуждаемой схемы. Но нужно время. Потому что, если взять, к примеру, матч против Шахтера, то у нас получалось далеко не все. От игроков группы атаки Шахтера, скажем так, шло много импровизации, и у нас не всегда получалось обороняться. Против Динамо мы тоже работали со схемой 3-4-3, и мне воплощение задуманного в жизнь понравилось больше, но индивидуальные ошибки в первом тайме заставили нас перестроиться на нашу привычную схему. В любом случае, я считаю, что даже для каждого футболиста будет полезно, если мы будем перестраиваться по ходу матча и менять тактическую схему.

Если говорить о недостатках этой формации, то по своей команде я увидел, что центральные полузащитники не совсем правильно выполняли свою работу и не в том объеме, который бы хотелось видеть. К тому же, наши латерали играли в атаке все же больше, как обычные крайние защитники. Хотя во время наших атак они должны были выполнять функции крайних нападающих. На аналитическом разборе мы попытались объяснить все это нашим футболистам. Посмотрим, думаю, в ближайшее время мы снова попробуем сыграть по этой схеме – как минимум, тайм.

Мне нравится, что, владея мячом, можно несколько искусственно заставить соперников оказаться большими силами, например, в левой зоне, и за счет одной-двух быстрых передач на латераля противоположной бровки полностью изменить вектор своей атаки и провести ее другим флангом в условиях полученного пространства. Второй момент – схема остается неизменной, но ты сам можешь выбрать, как тебе нужно сыграть – первым номером или на контратаках, – резюмировал наставник.



Интересно, что ни один из тренеров, который попробовал применить в Украине схему с латералями, не остался разочарованным полученным эффектом. Что ж, это лишь добавляет им ответственности. Нам же будет только интереснее наблюдать за тем, как меняется наш футбол или, по крайней мере, становится более осмысленным и умным. Изменения говорят о том, что стремление сделать у наших тренеров есть.

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Анатолий Волков, Football.ua