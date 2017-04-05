Украина

Генеральный директор Шахтера прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг четвертьфинального матча Кубка Украины между Полтавой и Шахтером.

Напомним, что ФФУ запретила проводить матч Полтава — Шахтер на стадионе Локомотив. Руководство полтавской команды отказалось переносить игру в другое место, и в итоге матч был отменен.

"В эти минуты, должен проходить матч четвертьфинала финала Кубка Украины Полтава — Шахтер. Однако, по причине неудовлетворительного состояния газона и отказа принимающей стороны перенести матч на другой стадион, поединок не состоялся и ФК Полтава будет засчитано техническое поражение", — написал Палкин в своем Facebook.

"Несмотря на то, что Шахтер выходит в полуфинал, особой радости я не испытываю. Хотелось бы, чтобы победитель определялся на поле, а не в кабинетах. С другой стороны, я поддерживаю решение о запрете проведения матча на стадионе Локомотив, принятое совместно представителями ФФУ и УПЛ. Этот эпизод может стать поворотным в истории реформирования нашего футбола. Я уверен, только решительные действия могут обеспечить порядок и создать предпосылки для развития. Инфраструктура, качественные поля – это фундамент, на котором можно строить команду с долгосрочной перспективой".

"Отдельно хотел бы обратить внимание на деструктивную позицию президента полтавского клуба. У него была прекрасная возможность провести матч на стадионе Ворсклы. Пришло бы гораздо больше болельщиков, матч можно было бы провести в вечернее время при качественном освещении, опять же в интересах зрителей и наконец продать билеты, а вырученные средства направить на улучшение качества газона на стадиона Локомотив. К сожалению, этого всего не произошло. И пострадали прежде всего болельщики. В Ахтырке, в отличие от Полтавы, с прошлого года были сделаны правильные выводы и благодаря действиям руководства клуба Нефтяник матч состоится на хорошем газоне".

"Сейчас мы стоим перед выбором: или мы идем на поводу у безответственных собственников клубов, шантажирующих футбольную общественность, вносящих своими необдуманными действиями хаос и девальвируя принципы и ценности, опускаемся на самое дно, при этом разрушаем всю систему окончательно или руководствуясь здравым смыслом, принимаем болезненные решения и удерживаем планку качества на уровне, достойном страны, стремящейся к европейским стандартам", — добавил Сергей.

Отметим, что президент Полтавы Леонид Соболев заявил, что его команда вовсе прекратит свое существование.