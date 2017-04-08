Украина

14:00, Днепр, стадион Метеор. Судья — Евгений Арановский. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Сталь прервала свою серию успешных матчей, уступив в последнем туре львовским Карпатам. Подобный результат стал в какой-то мере неожиданным, поскольку каменский клуб демонстрировал неплохую игру и результаты в весенней части чемпионата.

Теперь же у подопечных Кучука есть шанс реабилитироваться в матче с Волынью — последней командой чемпионата. Лучане в последнем своем матче уступили Ворскле и в целом выглядят обреченно. Сам Виталий Кварцяный на послематчевой конференции не стал критиковать своих подопечных, а лишь отметил, что первый гол Ворсклы был фальсификацией. Прав он или нет — результат был на табло.

Несмотря на то, что у Стали особо нет турнирной мотивации, команду Кучука смело можно назвать фаворитом данного противостояния. У Стали попросту лучше подбор исполнителей и неплохая форма, тогда как Волынь может рассчитывать лишь на расслабленность соперника.

Но и на Волыни ставить крест пока рано. Во-первых, положение улучшает тот факт, что с Днепра вновь сняли очки и теперь у днепрян тоже 10 очков. Во-вторых, команда в шести очках от спасительного 10-го места. Две победы уже могут поправить положение лучан, но на старте второго этапа команде пришлось сразу же сыграть с Ворсклой и Сталью, которые при другой формуле чемпионата вполне могли бы и побороться за места в верхней половине таблицы.

Особых кадровых потерь у команд нет. Разве что Волыни не поможет Роман Никитюк, который пропустит встречу из-за перебора желтых карточек. У Стали же все основные исполнители в строю и готовы сыграть в предстоящем матче.

Ориентировочные составы

Сталь: Панькив — Пашаев, Стаменкович, Ищенко, Воронин — Каленчук, Карасюк — Васин, Г.Малакян, Э.Малакян — Карикари

Волынь: Кичак — Романюк, Логинов, Горопевшек, Шаповал — Герасимюк, Чепелюк — Мемешев, Диденко, Задерецкий — Петров

Дисквалифицированные: Никитюк (Волынь)