Украина

К днепровскому клубу вновь применены санкции за невыполнение решения КДК ФФУ.

Днепр продолжает страдать от собственных долгов. В нынешнем сезоне команду Дмитрия Михайленко уже неоднократно лишали зачетных пунктов, из-за чего она оказалась на дне турнирной таблицы чемпионата Украины.

Едва днепряне смогли выбраться с последнего места, обогнав луцкую Волынь благодаря победе над Зиркой в 23-м туре УПЛ, как Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины вновь отправил их на прежнее место. По решению футбольного органа с Днепра были сняты 3 очка. Таким образом, в данный момент днепровская команда имеет в своем активе 10 зачетных пунктов.

"По состоянию на 04.04.2017 соответствующее решение КДК ФФУ вступило в силу, п.1.1. Решения не был выполнен ФК "Днепр" Днепр, поэтому к клубу автоматически применяется санкция, предусмотренная п.1.2. решения в виде 3 (трех) очков в текущем розыгрыше Лиги Пари-Матч сезона 2016/2017".



