Украина

Между украинскими фанатами и стюардами завязалась потасовка после матча Финляндия — Украина.

Поединок отбора на чемпионат мира в финском городе Тампере завершился для Украины победой.

После финального свистка футболисты вместе с главным тренером подошли к сектору с фанатами сборной и поблагодарили их. Когда футболисты уже хотели уходить в раздевалку, между болельщиками и стюардами началась потасовка, увидев которую Андрей Шевченко быстро подбежал к месту событий и начал успокаивать фанатов.

За тренером поледовали некоторые футболисты: Андрей Ярмоленко, Тарас Степаненко, Иван Ордец, Николай Матвиенко и Евгений Коноплянка.