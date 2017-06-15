Украина

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко не видит никаких угроз для тех команд Премьер-лиги, которые будут в следующем сезоне приезжать играть в Мариуполь.

Заявление Динамо и Карпат о том, что они не хотят играть в Мариуполе из-за отсутствия гарантий безопасности, заставило высказаться по этому поводу президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко.

"Я уверен в том, что Мариуполь – мирный украинский город, который заслужил футбол высшего класса, — заявил Павелко. - Местные власти и полиция предоставили все необходимые гарантии, и большинство клубов не высказывают никаких сомнений в безопасности поездок в Мариуполь. Если же кто-то опасается – я готов ехать вместе с ними в одном автобусе и разделить все риски. Террористическая угроза существует во всем мире, и не только во время футбольных матчей. ФФУ не может гарантировать полную безопасность, однако это компетенция соответствующих органов. Если вдруг возникает угроза – мероприятие, матч или концерт, просто отменяют".

"Не думаю, что существует какой-то особенный риск для команд из столицы или из Западной Украины. Год назад в Мариуполе прошел концерт Океана Эльзы, собравший полный стадион местных жителей, и никаких провокаций или инцидентов не случилось. И не надо забывать, сколько ребят отдали свои жизни за то, чтобы в Мариуполе сейчас был мир. А футбол – это один из признаков мирной жизни".

"В прошлом сезоне в Мариуполь приезжали команды Первой лиги со всей Украины – от Стрыя до Краматорска, от Киева до Николаева, в том числе и вторая команда одного из клубов, который теперь боится террористов. И никаких инцидентов не случилось. Поэтому я призываю всех еще раз ознакомиться с гарантиями безопасности и пересмотреть свое решении, приехать в Мариуполь в сроки, определенные календарем, и подарить городу праздник футбола".

Согласно календарю чемпионата Украины — 2016/2017, Карпаты дожны сыграть свой поединок первого этапа в Мариуполе 12 августа, а Динамо — 26 августа.