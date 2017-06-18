Украина

Полузащитник национальной сборной Беларуси прокомментировал ситуацию с не попаданием в состав киевлян.

Напомним, Никита Корзун выступает на позиции опорного полузащитника. За минское Динамо Корзун сыграл 60 поединков (44 в старте).

"Почему не попадаю в состав? Причину мне не объясняли. Если бы ко мне подошел кто-нибудь из тренерского штаба и сказал, что ты недорабатываешь на тренировках, мало бегаешь, поэтому посиди-ка лучше на скамейке, то тогда никаких вопросов не было бы. А так я банально не мог узнать причину, из-за которой не играю, и это очень странно", — заявил Корзун в интервью Football.by.

"Под руководством Хацкевича я работал в национальной команде и знаю его как хорошего специалиста. Он уважаемый человек в киевском Динамо, которого хорошо знает руководство клуба".

"В живую пока не общался с Хацкевичем после его назначения в Динамо. По телефону немного пообщались о делах нашей сборной, поздравил его с назначением и ничего больше".

Также хавбек сравнил чемпионаты Украины и Беларуси.

"Чемпионаты по структуре очень похожи между собой. На Украине футбол явно будет посильнее, ведь там Шахтер, киевское Динамо, Заря, которые демонстрируют классную игру".

Футболист является серебряным призером чемпионата Беларуси 2014, 2015, бронзовым призером 2013, а также финалистом кубка Беларуси 2013 года.