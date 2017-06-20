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Экс-чемпион Англии Лестер готов заплатить за защитника Динамо Домагоя Виду 10 миллионов фунтов.

Лестер видит в хорватском защитнике Динамо Домагое Виде замену стареющим Уэсу Моргану и Роберту Хуту и готов заплатить за него 10 миллионов фунтов (11,35 миллиона евро).

В отличие от чемпионского сезона Лестера, когда пара центральных защитников в составе Уэса Моргана и Роберта Хута представляла собой монолитную стену, прошедший сезон не особо удался двум ветеранам. Как сообщает британский журналист Джефф Питерс, руководство Лис намерено подыскать им достойную смену, поэтому обратило внимание на защитника сборной Хорватии и Динамо.

На 28-летнего футболиста, который в сезоне-2016/2017 провел за Динамо 39 матчей во всех турнирах и забил в них 4 мяча, также претендует Бешикташ, с которым Домагой, по сообщениям СМИ, уже достиг предварительной договоренности.