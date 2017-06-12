Защитник Динамо Домагой Вида намерен продолжить карьеру в Бешикташе.
Вида все ближе к Бешикташу, ФК Динамо
12 июня 2017, 13:39
Чемпионы Турции хотят усилить линию обороны летом. Одним из кандидатов на переход является Домагой Вида, которым Бешикташ интересуется уже долгое время.
Сам игрок также заинтересован в этом переходе и уже договорился с Бешикташем.
"Я ответил согласием Бешикташу. Я отдал все что мог Динамо за эти 5 сезонов и открываю новую страницу. Ожидаю, что вы отнесетесь с пониманием. Сейчас я уеду в отпуск, а затем направлюсь в Стамбул", — цитируют футболиста приближенные источники.
Также сообщается, что сумма трансфера Виды составит 5 миллионов евро. У игрока остался один год по контракту с Динамо.
Ранее Бешикташ выкупил Эркина у Интера.