Украина

Защитник Динамо Домагой Вида намерен продолжить карьеру в Бешикташе.

Чемпионы Турции хотят усилить линию обороны летом. Одним из кандидатов на переход является Домагой Вида, которым Бешикташ интересуется уже долгое время.

Сам игрок также заинтересован в этом переходе и уже договорился с Бешикташем.

"Я ответил согласием Бешикташу. Я отдал все что мог Динамо за эти 5 сезонов и открываю новую страницу. Ожидаю, что вы отнесетесь с пониманием. Сейчас я уеду в отпуск, а затем направлюсь в Стамбул", — цитируют футболиста приближенные источники.

Также сообщается, что сумма трансфера Виды составит 5 миллионов евро. У игрока остался один год по контракту с Динамо.

Ранее Бешикташ выкупил Эркина у Интера.