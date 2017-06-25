В Запорожье в рамках подготовки к новому сезону Заря провела товарищеский матч.
ФК Заря
25 июня 2017, 19:14
Втягивающий сбор в Запорожье Заря завершила контрольной встречей с футбольным клубом Никополь из Второй лиги Украины.
Юрий Вернидуб просмотрел в матче целых 26 игроков. С трибуны смотрели матч травмированные Владислав Кабаев и камерунец Ибрагим, находящийся на просмотре.
Заря - Никополь 3:0 (2:0)
Голы: Харатин, 9, Паулиньо, 37, Опанасенко, 87.
Заря (первый тайм): Шевченко (Чуваев, 30), Сваток, Форстер, Сухоцкий, Гордиенко, Гречишкин, Харатин, Паулиньо, Калитвинцев, Кочергин, Безбородько.
Заря (второй тайм): Чуваев (Лунин, 60), Пилявский, Чечер, Заименко (Шершень, 73), Опанасенко, Каменюка, Бабенко, Чеберко, Лунёв (Силас, 73), Леонидас, Любенович (Шалфеев, 73).
На 43-й минуте Денис Безбородько не реализовал пенальти.