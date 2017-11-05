Стали известны составы команд на матч Динамо — Ворскла.
t.me/DynamoKyiv
05 ноября 2017, 18:53
Динамо: Бущан – Морозюк, Вида, Хачериди, Миколенко – Гонсалес, Корзун, Гармаш, Буяльский – Мораес, Мбокани
Запасные: Коваль, Пантич, Шепелев, Цыганков, Пиварич, Беседин, Смирный.
Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Чижов, Матвиенко – Скляр, Далку – Кадимян, Шарпар, Ребенок – Коломоец.
Запасные: Сарнавский, Кобахидзе, Загорулько, Одарюк, Сапай, Кравченко, Кулач.
На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция этого поединка.