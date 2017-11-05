Динамо: Бущан – Морозюк, Вида, Хачериди, Миколенко – Гонсалес, Корзун, Гармаш, Буяльский – Мораес, Мбокани

Запасные: Коваль, Пантич, Шепелев, Цыганков, Пиварич, Беседин, Смирный.

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Чижов, Матвиенко – Скляр, Далку – Кадимян, Шарпар, Ребенок – Коломоец.

Запасные: Сарнавский, Кобахидзе, Загорулько, Одарюк, Сапай, Кравченко, Кулач.

На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция этого поединка.

 