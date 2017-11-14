Украина

Вице-президент ФК Мариуполь Андрей Санин считает техническое поражение, засчитанное Динамо за неявку в Мариуполь на матч седьмого тура первенства УПЛ, торжеством справедливости.

На своем заседании 14 ноября Апелляционный комитет ФФУ утвердил техническое поражение Динамо за неявку на матч против ФК Мариуполь в седьмом туре первенства УПЛ. Это решение прокомментировал вице-президент азовчан Андрей Санин.

"Дорогие Мариупольцы, друзья-горожане, мое обращение адресовано в первую очередь именно Вам, так как именно в Вашей поддержке мы черпали силу и энергию для психологического противостояния, ближайшей аналогией которого я вижу библейское сражение наводившего ужас на всю округу гиганта Голиафа и юного Давида, — написал Андрей Санин на своей официальной странице в Facebook. - Несколько тысяч лет назад белокурый подросток из армейского обоза сразил могучего воина, выйти на единоборство с которым отказывались самые опытные воины израильского воинства, и тем самым стал "притчей во языцех". И точно так же произошло и сейчас, пусть и по меркам мировой истории — это событие совсем незначительно. Но даже в нашем локальном случае фатум показал, что нельзя пытаться переделать базовые законы вселенной под себя, мир никогда не будет крутится вокруг отдельной личности или отдельного клуба, какой бы славной не была его история в прошлом".

"И мы все, персонал и футболисты Футбольного Клуба Мариуполь, искренне гордимся что именно благодаря поддержке наших болельщиков, наших партнеров из силовых органов и муниципальных городских структур мы смогли с честью, так сказать со щитом, выйти из той околофутбольной баталии, в которую мы были втянуты не по нашему желанию. Друзья, в единстве наша сила, вместе мы непобедимы! Также не могу не отметить, что мне искренне жаль, что заложниками данного конфликта стали также и болельщики Великого Клуба Динамо (Киев), активно "ломавших копья" в интернет-баталиях".